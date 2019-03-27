2019-03-27T03:43:13+03:00
Общество

На трассе Хабаровск-Лидога-Ванино сняли ограничения для автобусов

Запрет на движение отменили сегодня утром, 27 марта
Ольга КИВА
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На трассе Хабаровск-Лидога-Ванино сняли ограничения для автобусовНа трассе Хабаровск-Лидога-Ванино сняли ограничения для автобусовФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Хабаровском крае постепенно стабилизируется погода. Непогода отступает, и жизнь в регионе входит в привычное русло. Напомним, в связи с плохими метеоусловиями в регионе ввели ограничение на движение междугородних автобусов по трассе Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре (Р-454) на участке поселок Лидога-поселок Ванино. На территории края отмечалось обильное выпадение снега и сильные порывы ветра, на дорожном покрытии образовался гололед.

- На сегодняшний день уже ликвидировали последствия непогоды, привели трассу в порядок. В связи с чем сегодня, 27 марта, в 8:45 ограничение на движение автобусов сняли, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Водителей края призывают быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Также жителям региона напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить «01» со стационарного телефона и «101» с сотового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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