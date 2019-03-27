СЕГОДНЯ 04:09 2019-03-27T04:09:27+03:00

Из разбитой машины в Хабаровске вытащили живых, но искалеченных людей Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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Вчера, 26 марта, в Краевой столице случилась жуткая авария, в которой разбились две машины. Столкновение было довольно сильным, пострадали люди. Происшествие случилось на улице Лейтенанта Орлова. Машина Nissan Dualis двигалась со стороны улицы Гамарника, водитель собирался повернуть на переулок Облачный. Однако не уступил Mitsubishi Pajero и врезался в него. Кстати, воитель второй иномарки ехал на красный свет светофора.

Как сообщил информированный источник, пострадали только водитель и пассажир автомобиля Nissan Dualis. У первого диагностировали закрытый перелом головки правой плечевой кости, у второго - субарахноидальное кровоизлияние и ушиб головного мозга. Водителя госпитализировали в травматологию, а пассажира в нейрохирургическое отделение.

По предварительной информации, мужчины, управлявшие иномарками, были трезвы. У одного из них стаж вождения 11 лет, у второго пять.

ИСТОЧНИК KP.RU