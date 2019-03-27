2019-03-27T04:35:22+03:00
Общество

Землетрясение на Камчатке: сейсмособытие прошло незаметно

Эпицентр находился в 105 километрах на запад от села Никольское
Ольга КИВА
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Землетрясение на Камчатке: сейсмособытие прошло незаметноЗемлетрясение на Камчатке: сейсмособытие прошло незаметноФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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В акватории Тихого океана на Камчатке зарегистрировали неощущаемое землетрясение. Эпицентр находился в Алюторском районе, конкретнее в 105 километрах западнее села Никольское. По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, подземный толчок был рано утром 27 марта. Его координаты 55°45 северной широты, 164°4 восточной долготы, глубина 33 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, тревогу цунами не объявляли, угроза для населения также отсутствует. Кроме того, в чрезвычайном ведомстве отметили, что местные жители не обращались в Единую дежурно-диспетчерскую службу края с тревожными сигналами.

В ГУ МЧС России по Камчатскому краю напоминают, что в экстренных ситуациях, когда существует угроза жизни и здоровью, необходимо звонить на единый номер телефона спасения - со стационарных телефонов – «01», с мобильных телефонов – «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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