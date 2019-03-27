В Хабаровском крае определились с оператором по оплате проезда социальными картами

СЕГОДНЯ 05:07 2019-03-27T05:07:05+03:00

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В Хабаровском крае определились с оператором системы оплаты проезда по транспортной карте. Выполнять эту работу собирались пять претендентов. Конкурсная комиссия выбрала московскую компанию.

- Среди обязанностей оператора сбор информации о расходах перевозчиков и перечисления денег на социальную транспортную карту пользователя. При этом неиспользованный остаток денег на поездки не будет переносить на следующий период. Желающие смогут сами пополнять свои карты. Сведения о поездках будут в режиме онлайн поступать в сервисный центр, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, на социальные транспортные карты могут рассчитывать 368 тысяч человек, из которых 282 тысячи – граждане пожилого возраста и региональные льготники. На сегодняшний день они получают ежемесячную денежную выплату для оплаты проезда в общественном транспорте. Расплачиваться социальной транспортной картой жители краевой столицы смогут с 1 июня этого года, в Комсомольске - с 1 октября.

Чтобы оформить социальную транспортную карту нужно обратиться центр соцподдержки по месту жительства или в МФЦ. На сегодняшний день с заявление обратились 4,7 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU