Смерть старика с пробитой головой может оказаться на совести врача в ЕАО

СЕГОДНЯ 05:27 2019-03-27T05:55:00+03:00

Смерть пожилого старика с пробитой головой может оказаться на совести врача в ЕАО Фото: Иван ВИСЛОВ

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В ЕАО ждет суда врач-невролог, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, фигурант, мягко говоря, халатно отнесся к своей работе, что привело к смерти пациента. Происшествие случилось в сентябре 2017 года.

- До трагического исхода осужденный консультировал пенсионера с пробитой головой. Установили, что врач-невролог осмотрел 85-летнего пациента, но назначать обследование почему-то не стал. При этом подсудимый не позаботился о госпитализации мужчины, но зато назначил лечение. Через некоторое время пациент почувствовал себя плохо, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Пожилого мужчину из дома доставили в больницу, где он в скором времени скончался. Причиной смерти указали закрытую черепно-мозговую травму. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении врача, уже закончилось. Материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU