Опасные игры на железной дороге устроили скучающие дети в Хабаровском крае
Скучающие дети в Ванино решили развеселить себя и для этого отправились на железную дорогу. Возможно, детей забавляла прогула в зоне риска, однако взрослые не на шутку переполошились. Очевидцы опасных детских игр быстро сообщили в полицию о троих несовершеннолетних, и через некоторое время стражи порядка увели ребят.
- Маленьких любителей опасных забав доставили в отдел транспортной полиции. Там ребята объяснили, что им просто было скучно, поэтому они решили таким образом развеселиться, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
Ребятам на примерах объяснили, чем может закончиться прогулка по железной дороге. Чтобы они не забыли поучений, им вручили блокноты с информацией профилактической направленности. В отношении родителей школьников составили административные протоколы за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU