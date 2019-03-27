Опасные игры на железной дороге устроили скучающие дети в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 05:53 2019-03-27T06:39:34+03:00

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Скучающие дети в Ванино решили развеселить себя и для этого отправились на железную дорогу. Возможно, детей забавляла прогула в зоне риска, однако взрослые не на шутку переполошились. Очевидцы опасных детских игр быстро сообщили в полицию о троих несовершеннолетних, и через некоторое время стражи порядка увели ребят.

- Маленьких любителей опасных забав доставили в отдел транспортной полиции. Там ребята объяснили, что им просто было скучно, поэтому они решили таким образом развеселиться, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Ребятам на примерах объяснили, чем может закончиться прогулка по железной дороге. Чтобы они не забыли поучений, им вручили блокноты с информацией профилактической направленности. В отношении родителей школьников составили административные протоколы за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU