Пьяный дебошир в Комсомольске избил полицейского прямо в отделении

СЕГОДНЯ 06:23 2019-03-27T06:38:43+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре отдых горожанина из культурного превратился в банальный пьяный дебош. 25-летний мужчина за один вечер умудрился испортить настроение работнику кафе, а потом еще и работникам дежурной части. В полицию смутьяна забрали вместе с его компанией прямо из увеселительного заведения.

- В отделе полиции обвиняемый нецензурно выражался, требовал отпустить его, мешал работе полицейских. Он никак не хотел успокаиваться, а когда ему предложили пройти в комнату для административно-задержанных, оказал сопротивление. Пьяный молодой человек ударил дежурного инспектора полиции головой в лицо и несколько раз бил кулаками по телу, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Подруга фигуранта оказалась под стать своему приятелю. Она приехала в полицию сама и в поведении ничем от него не отличалась. Ее также привлекли к административной ответственности. Позже фигурант пояснил, что избил полицейского, защищая свою подругу. Однако записи камер видеонаблюдения выдали его целиком.

За нападение на полицейского в отношении горожанина завели уголовное дело. Расследование уже закончилось, материалы находятся в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU