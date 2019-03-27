В Комсомольске устроят дегустацию деликатесов из Сибири и ДФО

СЕГОДНЯ 06:53 2019-03-27T09:25:32+03:00

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В городе Юности с 18 по 20 апреля пройдет III межрегиональная выставка-ярмарка «Город Юности - бизнес и перспективы». Она объединит более 100 предприятий из Сибири и ДФО. Каждый участник представит свою продукцию как промышленного, так и продовольственного назначения.

- Ярмарку устраивают в спортивном центре «Орлан». Во время мероприятия также пройдет открытый диалог предпринимателей и органов власти. Для участников организуют переговоры, презентацию инвестиционных и инновационных проектов, семинары по поддержке малого бизнеса, демонстрацию предприятий и учебных заведений края, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Кроме того, для предпринимателей проведут тренинги и мастер-классы, во время которых подробно расскажут о планировании, лицензировании, кредитовании и страховании. Для гостей впервые организуют фестиваль товаропроизводителей «Наш Регион», в рамках которого пройдет дегустация деликатесов от производителей Дальнего Востока. Здесь же можно будет прикупить товары народного потребления, изделия народных промыслов и сувениры.

ИСТОЧНИК KP.RU