Весенняя охота в Хабаровском крае начнется 27 апреля

СЕГОДНЯ 07:18 2019-03-27T09:24:38+03:00

В некоторых районах добывать дичь можно будет только с 11 мая

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В Хабаровском крае сообщили о том, когда охотники могут на законных основаниях добывать боровую и водоплавающую дичь весной. Сроки охоты установили постановлением губернатора края. Отметим, что на особо охраняемые территории это разрешение не распространяется.

Как сообщили в краевом министерстве природных ресурсов, с 27 апреля – с четвертой субботы месяца, в течение 10 календарных дней можно будет охотиться в Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, имени Лазо, Нанайском, Советско-Гаванском и Хабаровском районах. В некоторых районах сезон стартует с 11 мая, то есть со второй субботы месяца. Это правило относится к Аяно-Майскому, Николаевскому, Охотскому, имени Полины Осипенко, Солнечному, Тугуро-Чумиканскому и Ульчскому районам.

На сегодняшний день в крае согласовывают проект постановления губернатора края, изменяющий сроки начала и окончания весенней охоты. Для оценки нормативно-правового акта проведут государственную экологическую экспертизу, а в районах края организуют общественные обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU