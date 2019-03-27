Талантливым дальневосточникам устроят «Культурный максимум» в Комсомольске

СЕГОДНЯ 07:48 2019-03-27T09:21:56+03:00

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Комсомольск в июне встретит делегатов молодежного образовательного форума «Амур-2019». О своем желании участвовать уже заявили активисты Приморского и Камчатского краев, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областей, Бурятии и Якутии.

- Первая смена называется «Культурный максимум». Ее приурочили к Году театра в России. Среди потенциальных участников артисты, музыканты, художники, танцоры, дизайнеры и фотографы, всего более 200 человек. В конце устроят фестиваль «Молодежь-на-Амуре». Вторая смена «Компетенции будущего» пройдет с 15 по 21 июня. В программе стажировки для представителей работающей молодёжи, специалистов по молодежной политике, индивидуальных предпринимателей, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, форум «Амур» уже посетили больше двух тысяч человек, 150 проектов получили поддержку в виде грантов, 38 человек стали стажерами в крупных дальневосточных компаниях и правительственных учреждениях.

Регистрация на форум «Амур» начнется с 12 апреля в системе АИС «Молодежь России». Более подробная информация по телефону «горячей линии» 8 (999) 080-20-91.

ИСТОЧНИК KP.RU