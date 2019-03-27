Хабаровчанку с ободранной кожей привезли в больницу после аварии
В минувший вторник, 26 марта, в центре Хабаровска произошла жуткая авария – под колесами автобуса оказалась 79-летняя горожанка. Предварительно известно, что пенсионерка находилась на краю проезжей части, когда ее сбил пассажирский Zhong Tong. Предположительно, происшествие случилось из-за того, что водитель автобуса не убедился в безопасности маневра и начал движение. Как результат, женщина оказалась под колесами машины.
Как сообщил информированный источник, потерпевшую доставили в больницу в травматологическое отделение. У женщины диагностировали обширно-скальпированную рану правого предплечья.
Предварительно известно, что стаж вождения у водителя 21 год. На момент происшествия он был трезв. Это подтвердили результаты медицинского освидетельствования. В отношении мужчины вынесли определение за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU