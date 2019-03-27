В центре Комсомольска демонтируют целый проспект

СЕГОДНЯ 08:55 2019-03-27T09:18:03+03:00

Дорогу на этом участке за 30 лет только латали, но ни разу не ремонтировали

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В Комсомольске-на-Амуре уже определились с датой, когда стартует капитальный ремонт дорог. Так, 26 апреля работы начнутся на одной из центральных магистралей города – проспекте Первостроителей. К слову, дорогу ввели в эксплуатацию более 30 лет назад. С того времени трассу латали только ямочным способом, а вот капитально дорожное полотно ни разу не ремонтировали.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, уже объявили аукцион на выбор подрядной организации, которая займётся текущим ремонтом. Демонтировать асфальт будут на протяжении всего проспекта - от Аллеи Труда до железнодорожного вокзала. Рабочие ликвидируют 100 процентов покрытия проезжей части.

Во время ремонта рабочие уложат два слоя нового асфальта, полностью заменят бордюры, оборудуют подъем колодцев, приведут в порядок тротуары, установят дорожные знаки. Кроме того, на магистрали установят систему видеофиксации. Работы планируют закончить к началу сентября.

На обновление проспекта направят более 139 миллионов рублей. В ближайшие дни разместят аукционы, на которых определятся подрядчики, которые займутся ремонтом ещё 15 улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU