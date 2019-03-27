На Камчатке организаторы сами «слили» свой игорный бизнес силовикам

СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-27T09:27:21+03:00

Мужчины выдали всех своих сотрудников и координаты заведения, о котором следователи не знали

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На Камчатке перед судом предстанут организаторы азартных игр. Мужчины исхитрились и обустроили несколько нелегальных заведений в Елизово и Петропавловске-Камчатском. При этом о наличии игровых зон в краевой столице силовики узнали от самих задержанных.

- Фигуранты добровольно выдали контакты заведения, а еще рассказали о людях, которые работали на них и выполняли функции операторов. В общей сложности «черный» бизнес задержанных процветал два года. За это время фигуранты успели заработать больше миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сговорчивым подозреваемым сделали небольшую поблажку – уголовное дело будут рассматривать в особом порядке. Возможно, суд также примет во внимание сотрудничество фигурантов и вынесет более мягкий приговор. Пока материалы дела находятся на рассмотрении у служителей Фемиды.

ИСТОЧНИК KP.RU