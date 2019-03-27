Для молодых специалистов в Хабаровске устраивают ярмарку вакансий

СЕГОДНЯ 09:57 2019-03-27T09:57:48+03:00

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В Хабаровске 12 апреля пройдет ярмарка вакансий. Мероприятие устраивают в первую очередь для молодых специалистов, хотя сотрудники Центра занятости готовы помочь в поисках работы всем обратившимся соискателям. Ярмарка вакансий будет открыта с 12:00 до 14:00.

Как сообщили в Комитете по труду и занятости населения края, подобный формат общения с соискателями помогает решить проблему с трудоустройством граждан. В банке вакансий, которые сегодня подали потенциальные работодатели, всегда найдется подходящая работа для всех, кто заинтересован в поисках.

Хабаровчан приглашают на ярмарку вакансий, которая пройдет на первом этаже КГА ПОУ Хабаровский Технологический колледж. Адрес: улица Московская, 6. Если у вас возникли вопросы или есть пожелания, пожалуйста, позвоните по телефонам 76-08-78 и 75-21-66.

ИСТОЧНИК KP.RU