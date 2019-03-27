Детский сад в Хабаровском крае работал в опасной обстановке

СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-27T10:22:36+03:00

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Администрация детского сада в селе Дубовый мыс забыла про требования безопасности. Учреждение долгое время работало без системы охранного видеонаблюдения, что ставило по угрозу безопасность воспитанников.

Как сообщили в пресс-службе в краевой прокуратуры, в прошлом году надзорные органы провели проверки в образовательных организациях. Специалисты обратили внимание на соблюдение требований федерального законодательства об антитеррористической защите. Выяснилось, что длительное время детский сад в Нанайском районе работал без камер видеонаблюдения. Данные о посетителях на электронные записывающие устройства не сохраняли и не регистрировали. Между тем, руководство не особо торопилось исправить ситуацию.

В итоге прокурор обратился в суд с иском. Он потребовал обязать организацию установить охранную систему. Суд просьбу удовлетворил. В настоящее время детский сад оснастили специальной техникой.

ИСТОЧНИК KP.RU