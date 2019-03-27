Дровосеки в ЕАО устроили маленькую пожароопасную пакость прямо в лесу

СЕГОДНЯ 12:53 2019-03-27T12:57:33+03:00

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Компания по заготовке древесины оказалась в центре внимания правоохранителей. Основной претензией к дровосекам у стражей порядка было нарушение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. Лесозаготовители по неясным причинам вообще не чистили территорию от порубочных остатков, а также прямо на участке выбрасывали отходы производства и потребления.

- Во время проверки установили, что компания-лесозаготовитель арендует участок вполне законно на основании договора. В общей сложности объем порубочных остатков, обнаруженных на участке, составил 30 кубических метров, - рассказали в пресс-службе Биробиджанской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Также компания нарушила еще и правила использования водоохранной зоны реки Биджан. Чтобы использовать водный объект, организация должна была получить разрешение, но не сделала этого. Руководству фирмы внесли представление, а также возбудили административные дела. За свои погрешности в работе нарушителям пришлось заплатить 17 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU