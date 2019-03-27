2019-03-27T11:56:19+03:00
Общество

Сточные воды на хабаровской ТЭЦ-1 максимально очистят нефтеловушками

С этой задачей энергетики справятся в рамках определенной программы
Ольга КИВА
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Сточные воды на хабаровской ТЭЦ-1 максимально очистят нефтеловушками ФОТО: «Хабаровская генерация»Сточные воды на хабаровской ТЭЦ-1 максимально очистят нефтеловушками ФОТО: «Хабаровская генерация»
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На Хабаровской ТЭЦ-1 озадачились тем, чтобы сточные воды попадали в Амур максимально чистыми. Для этого энергетики разработали программу, которая должна увеличить эффективность очистки стоков.

- Так, в рамках намеченных действий отсыпят песком откосы дамбы пруда, а летом сделают ревизию плавучей насосной станции, - комментирует Виталий Пегушин, директор Хабаровской ТЭЦ-1. – По результатам ревизии обсудят способы очистки дна.

В планах проведение ремонта шандорных устройств с устранением их неплотности и усиление стены крепления шандорных окон. Также собираются купить дополнительные плавучие стационарные заградители – улавливатели нефтепродуктов, и привести в порядок колодцы промливневой канализации.

Утвержденную программу энергетики Хабаровской ТЭЦ-1 будут реализовывать поэтапно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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