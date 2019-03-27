Сточные воды на хабаровской ТЭЦ-1 максимально очистят нефтеловушками
На Хабаровской ТЭЦ-1 озадачились тем, чтобы сточные воды попадали в Амур максимально чистыми. Для этого энергетики разработали программу, которая должна увеличить эффективность очистки стоков.
- Так, в рамках намеченных действий отсыпят песком откосы дамбы пруда, а летом сделают ревизию плавучей насосной станции, - комментирует Виталий Пегушин, директор Хабаровской ТЭЦ-1. – По результатам ревизии обсудят способы очистки дна.
В планах проведение ремонта шандорных устройств с устранением их неплотности и усиление стены крепления шандорных окон. Также собираются купить дополнительные плавучие стационарные заградители – улавливатели нефтепродуктов, и привести в порядок колодцы промливневой канализации.
Утвержденную программу энергетики Хабаровской ТЭЦ-1 будут реализовывать поэтапно.
ИСТОЧНИК KP.RU