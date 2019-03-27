2019-03-27T11:45:07+03:00
Звезды

Хабаровск времен Гражданской войны уместят в один большой каталог

В основу издания лягут фотографии, сделанные японскими и американскими интервентами
Ольга КИВА
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Хабаровск времен Гражданской войны уместят в один большой каталогХабаровск времен Гражданской войны уместят в один большой каталогФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске решили выпустить каталог, посвященный Гражданской войне и Интервенции Дальнего Востока. За основу при подготовке издания возьмут оригинальные фотографии, сделанные японскими и американскими интервентами. Сейчас изображения можно увидеть в экспозиции «Хабаровск: повседневность Гражданской войны и интервенции 1918-1922 гг.» в музее археологии. Она будет работать до 26 мая.

Как отметили в пресс-службе правительства края, выставка визуализирует образы Хабаровска в годы Гражданской войны и интервенции через призму повседневной реальности горожан, позволяя создать у посетителей эмоциональную связь с прошлым. К слову, издать каталог этих фотографий собираются на грантовые деньги, которые музей выиграл в конкурсе «История Отечества» в номинации «Организация выставочной и экспозиционной деятельности».

Сумма денежного приза составляет почти 600 тысяч рублей. Выпустить каталог собираются ориентировочно в июне 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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