Хабаровск и Шаньтоу договорились дружить и работать сообща

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-27T10:49:24+03:00

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Власти Хабаровска и представители китайского города Шаньтоу договорились сотрудничать. Так, стороны обговорили сферы, которые интересуют и первых, и вторых. В список попали культура, спорт, туризм, образование, экономика и бизнес.

- Шаньтоу расположен в восточной части провинции Гуандун на юге КНР. Он находится примерно между городами Гуанчжоу и Фучжоу в центре так называемого «Золотого побережья». По большому счету этот город - крупный транспортный узел. Там отлично развиты разные виды промышленности. Среди них машиностроение, пищевая, легкая, рыбопромысловая, цементная и химическая промышленность, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, местные жители занимаются традиционными ремеслами, производят изделия из бамбука. Также Шаньтоу известен как центр уникальной этнической культуры, в котором всегда можно попробовать блюда оригинальной кухни.

ИСТОЧНИК KP.RU