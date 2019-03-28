2019-03-28T02:28:43+03:00
Звезды

Работникам театра впервые присвоили звание «Народный артист Хабаровского края»

Обладателями «титула» стали две артистки из Хабаровска и актер из Комсомольска
Ольга КИВА
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Работникам театра впервые присвоили звание «Народный артист Хабаровского края»Работникам театра впервые присвоили звание «Народный артист Хабаровского края»Фото: Вячеслав РЕУТОВ
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В правительстве Хабаровского края прошел торжественный прием для работников театров. Местных лицедеев поздравляли и награждали за труд и успехи. Дум артисткам и одному артисту повезло стать первыми, кому присвоили почетное звание «Народный артист Хабаровского края». Его впервые учредили в этом году. Мероприятие устроили в честь празднования Международного дня театров.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, среди «Народных» были артистка Хабаровского ТЮЗа Татьяна Гоголькова и артистка-вокалистка Хабаровского краевого музыкального театра Людмила Блок. Ранее награду вручили артисту Комсомольского-на-Амуре театра драмы Виктору Пушкину.

На торжественном приемы поздравляли и новых «Заслуженных артистов Хабаровского края» - Дмитрия Кишко, Марину Кунцевич и Наталию Овчаренко. Наталье Сыздыковой, художнику-постановщику из Хабаровского краевого музыкального театра стала «Заслуженным художником Хабаровского края».

Среди прочего на торжественном приеме вручили награды победителям ежегодного краевого конкурса в области театрального искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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