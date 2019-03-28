2019-03-28T04:42:59+03:00
Происшествия

Поездка на автобусе стоила хабаровчанке дорогого телефона

Пропажу женщина обнаружила, когда вышла из общественного транспорта
Ольга КИВА
Поделиться:
Поездка на автобусе стоила хабаровчанке дорогого телефонаПоездка на автобусе стоила хабаровчанке дорогого телефонаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Поездка на автобусе оказалась довольно убыточной для жительницы Хабаровска. Женщина вышла из общественного транспорта и с ужасом обнаружила, что у нее украли телефон. Она тут же обратилась в полицию. Заявительница рассказала, что гаджет стоимостью 20 тысяч рублей находился в кармане. Горожанка уточнила, что не заметила, когда он исчез.

Оперативники нашли пропавший телефон у 38-летнего безработного хабаровчанина. По версии следствия, он ехал на том же автобусе, что и потерпевшая, и похитил у женщины телефон. Ранее фигуранта не раз привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков и карманные кражи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, пока суд не изберет ему меру пресечения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если его вину докажут в суде, он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За преступников и их жертв помолятся в Хабаровском крае
Комсомольчанка с ребенком-инвалидом через суд пытается съехать от бывшего мужа
Хабаровский край перекроят на 24 одномандатных и 12 партийно-списочных округов
Вьетнамец пытался провести в Хабаровск опасный салат
В Хабаровском крае впервые выяснят, кто лучше всех отрабатывает обращения граждан
Хабаровчанин расшиб лицо и сломал нос в аварии, но отказался от помощи врачей
В Хабаровске сильных, ловких и умелых определит ГТО
Бессмертный полк в Москве пополнят «Правнуки победителей» из Хабаровского края
Пожар на заводе имени Горького в Хабаровске: горели лакокрасочные изделия
Осужденные в Комсомольске дышали плесенью и пользовались опасными розетками
Управляйки Хабаровска наказывают рублем за отказ в перерасчете квитанций
Работникам театра впервые присвоили звание «Народный артист Хабаровского края»
Погода в Хабаровске на 28 марта 2019 года: днем до -4 градусов, небольшой снег
Дровосеки в ЕАО устроили маленькую пожароопасную пакость прямо в лесу
Сточные воды на хабаровской ТЭЦ-1 максимально очистят нефтеловушками
Хабаровск времен Гражданской войны уместят в один большой каталог
Хабаровск и Шаньтоу договорились дружить и работать сообща
Детский сад в Хабаровском крае работал в опасной обстановке
Для молодых специалистов в Хабаровске устраивают ярмарку вакансий
На Камчатке организаторы сами «слили» свой игорный бизнес силовикам
В центре Комсомольска демонтируют целый проспект
Хабаровчанку с ободранной кожей привезли в больницу после аварии
Талантливым дальневосточникам устроят «Культурный максимум» в Комсомольске
Весенняя охота в Хабаровском крае начнется 27 апреля
В Комсомольске устроят дегустацию деликатесов из Сибири и ДФО
Пьяный дебошир в Комсомольске избил полицейского прямо в отделении
Опасные игры на железной дороге устроили скучающие дети в Хабаровском крае
Смерть старика с пробитой головой может оказаться на совести врача в ЕАО