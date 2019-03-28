Поездка на автобусе стоила хабаровчанке дорогого телефона

СЕГОДНЯ 04:42 2019-03-28T04:42:59+03:00

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Поездка на автобусе оказалась довольно убыточной для жительницы Хабаровска. Женщина вышла из общественного транспорта и с ужасом обнаружила, что у нее украли телефон. Она тут же обратилась в полицию. Заявительница рассказала, что гаджет стоимостью 20 тысяч рублей находился в кармане. Горожанка уточнила, что не заметила, когда он исчез.

Оперативники нашли пропавший телефон у 38-летнего безработного хабаровчанина. По версии следствия, он ехал на том же автобусе, что и потерпевшая, и похитил у женщины телефон. Ранее фигуранта не раз привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков и карманные кражи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, пока суд не изберет ему меру пресечения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если его вину докажут в суде, он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU