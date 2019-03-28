2019-03-28T05:22:39+03:00
Происшествия

Осужденные в Комсомольске дышали плесенью и пользовались опасными розетками

Руководству колонии напомнили о том, что пора бы и косметический ремонт сделать
Ольга КИВА
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Осужденные в Комсомольске дышали плесенью и пользовались опасными розеткамиОсужденные в Комсомольске дышали плесенью и пользовались опасными розеткамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В исправительной колонии в Комсомольске-на-Амуре нашли нарушения закона. Проверка показала, что в учреждении не соблюдали требования материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных, что противоречит положениям Уголовно-исполнительного кодекса России. Между тем, обнаруженные недочеты создавали угрозу жизни и здоровью отбывающих наказание.

- Инспектирующие обнаружили плесень на стенах отряда строгих условий содержания и в оконном проеме, в туалетах были сколы керамической плитки. В помещении для умывания отряда № 5 выявлены оплавленные электрические розетки, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Руководству колонии внесли представление об устранении нарушений закона. Предъявленные требования нарушители уже выполнили – организовали в помещении косметический ремонт, а также заменили вышедшее из строя электрооборудование. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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