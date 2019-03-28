2019-03-28T05:21:37+03:00
Общество

Бессмертный полк в Москве пополнят «Правнуки победителей» из Хабаровского края

Кандидатов определят с помощью конкурса «Мой прадед»
Ольга КИВА
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Бессмертный полк в Москве пополнят «Правнуки победителей» из Хабаровского края ФОТО: сайт проекта «Правнуки победителей»Бессмертный полк в Москве пополнят «Правнуки победителей» из Хабаровского края ФОТО: сайт проекта «Правнуки победителей»
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В Хабаровском крае объявили о проекте «Правнуки победителей», в рамках которого проводят конкурс «Мой прадед». Участники патриотического состязания смогут участвовать в шествии 1 колонны Бессмертного полка в Москве, а победитель получит путевку в лагерь «Орлёнок».

- Участвовать в конкурсе могут школьники средних и старших классов. Положение опубликовано на сайте www.pravnuki-pobediteley.ru . На этом же ресурсе можно подать заявку, - рассказали в Общественной палате Хабаровского края.

Отметим, что проект «Правнуки победителей» разработали с целью обеспечить преемственность поколений. Чтобы этого добиться, детей и подростков вовлекают в процесс сохранения и увековечения памяти о защитниках Отечества. Так, ребят обучат основам работы с архивными материалами по базам данных Минобороны РФ и другим открытым источникам.

Также в рамках проекта сформируют сообщество потомков солдат ВОВ по их принадлежности тому или иному воинскому соединению. Конкурс «Мой прадед» поможет объединить ребят в соответствии с местом службы их прадедов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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