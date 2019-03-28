2019-03-28T05:22:21+03:00
Спорт

В Хабаровске сильных, ловких и умелых определит ГТО

Сдача нормативов пройдет 30 марта
Ульяна КОСКИНА
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В Хабаровске сильных, ловких и умелых определит ГТОВ Хабаровске сильных, ловких и умелых определит ГТОФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Единый день тестирования ГТО устроят в Хабаровске. Жителей будут ждать 30 марта с 10 часов в бассейне «Дельфин» и на манеже стадиона «Юность».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, хабаровчанам предложат выполнить нормативы по плаванию и стрельбе из электронного оружия. Тем, кто хочет проверить свои силы, следует заранее подтвердить участие по телефонам (4212) 46-09-46, 47-02-81 и 47-05-71. Также можно направить списки участников на электронную почту gto.hab27@mail.ru. Регистрация начнется за час до начала мероприятия. При себе необходимо иметь паспорт и медицинскую справку.

Кстати, Хабаровск по количеству участников, которые подтянулись к комплексу ГТО, обошел Приморский край. Краевой центр также опережает и по числу значков, которые получили горожане при сдаче нормативов, а во Всероссийском рейтинге Хабаровск занимает 14 место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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