Пожар на заводе имени Горького в Хабаровске: горели лакокрасочные изделия
На территории завода имени Горького в Хабаровске пожарным пришлось спасать производственный склад. Днем, 27 марта, на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в помещении лакокрасочных изделий. Подразделения отправились на место происшествия по повышенному номеру из-за масштаба бедствия и угрозы населению.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю, по прибытию пожарных горело одноэтажное здание, которое стояло отдельно от самого предприятия. Газодымозащитная служба обследовала помещение, чтобы определить очаг возгорания и наличие людей.
Пожар оперативно потушили. Между тем, огонь успел повредить площадь в сто квадратных метров. Затем спасатели приступили к разбору и проливке места происшествия. Погибших и пострадавших нет.
Огонь ликвидировали 15 пожарных и четыре единицы техники. Причины случившегося предстоит выяснить сотрудникам Госпожнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU