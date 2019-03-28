2019-03-28T05:17:38+03:00
Происшествия

Пожар на заводе имени Горького в Хабаровске: горели лакокрасочные изделия

Огонь прошелся по площади ста квадратных метров
Ульяна КОСКИНА
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Пожар на заводе имени Горького в Хабаровске: горели лакокрасочные изделияПожар на заводе имени Горького в Хабаровске: горели лакокрасочные изделияФото: Артем КИЛЬКИН
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На территории завода имени Горького в Хабаровске пожарным пришлось спасать производственный склад. Днем, 27 марта, на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в помещении лакокрасочных изделий. Подразделения отправились на место происшествия по повышенному номеру из-за масштаба бедствия и угрозы населению.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю, по прибытию пожарных горело одноэтажное здание, которое стояло отдельно от самого предприятия. Газодымозащитная служба обследовала помещение, чтобы определить очаг возгорания и наличие людей.

Пожар оперативно потушили. Между тем, огонь успел повредить площадь в сто квадратных метров. Затем спасатели приступили к разбору и проливке места происшествия. Погибших и пострадавших нет.

Огонь ликвидировали 15 пожарных и четыре единицы техники. Причины случившегося предстоит выяснить сотрудникам Госпожнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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