2019-03-28T05:13:56+03:00
Общество

Управляйки Хабаровска наказывают рублем за отказ в перерасчете квитанций

Штраф может достигать двухсот тысяч рублей
Ульяна КОСКИНА
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Управляйки Хабаровска наказывают рублем за отказ в перерасчете квитанцийУправляйки Хабаровска наказывают рублем за отказ в перерасчете квитанцийФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Госжилнадзор и управляющие компании в Хабаровске все чаще стали встречаться в судах. Виной тому некорректное выставление счетов по горячей воде в квитанциях собственников и отказ исправлять допущенные ошибки. Штраф для УК может достигать 200 тысяч рублей. Между тем, большинство жилищных организаций - лишь формальные исполнители услуг. Все расчеты и начисления производят энергетики, они же выставляют суммы в платежках, которые оплачивают жильцы. Чтобы отстоять права и не платить санкции, компаниям приходится вести судебные тяжбы и привлекать специалистов, которые будут защищать их дела в арбитраже.

- Для защиты интересов собственников ГЖИ должен предъявлять претензии к юридическому лицу, которое начисляет платежи и выставляет квитанции»,- считает Ольга Беленькая, директор СРО НП «ЖКХ-Групп».

По итогам работы прошлого года краевой Госжилнадзор вынес около шестисот постановлений о привлечении к административной ответственности, сумма наложенных штрафов составила 28 миллионов рублей. Вот только в перечне заслуг нет информации о количестве собственников, интересы которых смогли отстоять.

- Показатель эффективности комитета должен учитываться не по числу выданных предписаний и суммах штрафов, - сообщил Сергей Орлов, председатель общества по защите прав потребителей «ЖКХ- Контроль». - Если рассматривать иски по горячей воде, то получается работа ради работы.

Пока жилищные организации отстаивают свои права, а Госжилнадзор пытается взыскать с них крупные штрафы, собственники остаются при своем – без удовлетворения жалоб и перерасчета сумм за коммунальные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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