Хабаровчанин расшиб лицо и сломал нос в аварии, но отказался от помощи врачей
Накануне, 27 марта, в Индустриальном районе Хабаровска произошла дорожная авария с участием двух иномарок. Вечером водитель Toyota Corolla ехал по улице Краснореченской и в районе дома №94 собирался повернуть налево. Возможно, маневр удался бы, однако случилось непредвиденное – машина врезалась в другую иномарку Toyota Prius.
Как сообщил информированный источник, водитель Toyota Corolla не уступил дорогу второй машине, которая ехала прямо. В итоге оба автомобиля оказались в одной дорожной аварии. К слову, экспертиза показала, что оба водителя были трезвы.
По предварительной информации, пострадал только пассажир Toyota Corolla. На месте происшествия мужчина отказался от помощи врачей, однако позже в тот же день обратился в больницу сам. У него диагностировали ушиб головного мозга, переломы лобной кости и костей носа. Пациента определили в нейрохирургическое отделение.
ИСТОЧНИК KP.RU