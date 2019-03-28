2019-03-28T06:06:41+03:00
Происшествия

Хабаровчанин расшиб лицо и сломал нос в аварии, но отказался от помощи врачей

Позже пассажир авто сам обратился в больницу, где его сразу определили в нейрохирургическое отделение
Ольга КИВА
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Хабаровчанин расшиб лицо и сломал нос в дорожной аварии, но отказался от помощи врачейХабаровчанин расшиб лицо и сломал нос в дорожной аварии, но отказался от помощи врачейФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Накануне, 27 марта, в Индустриальном районе Хабаровска произошла дорожная авария с участием двух иномарок. Вечером водитель Toyota Corolla ехал по улице Краснореченской и в районе дома №94 собирался повернуть налево. Возможно, маневр удался бы, однако случилось непредвиденное – машина врезалась в другую иномарку Toyota Prius.

Как сообщил информированный источник, водитель Toyota Corolla не уступил дорогу второй машине, которая ехала прямо. В итоге оба автомобиля оказались в одной дорожной аварии. К слову, экспертиза показала, что оба водителя были трезвы.

По предварительной информации, пострадал только пассажир Toyota Corolla. На месте происшествия мужчина отказался от помощи врачей, однако позже в тот же день обратился в больницу сам. У него диагностировали ушиб головного мозга, переломы лобной кости и костей носа. Пациента определили в нейрохирургическое отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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