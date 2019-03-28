2019-03-28T06:40:46+03:00
Общество

Вьетнамец пытался провести в Хабаровск опасный салат

13 килограммов товара задержали в аэропорту
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
Вьетнамец пытался провести в Хабаровск опасный салатВьетнамец пытался провести в Хабаровск опасный салатФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В хабаровскому аэропорту задержали 13 килограммов салата. Иностранец пытался ввезти опасную продукцию без необходимых документов, вот только после прилета его задержали сотрудники Россельхознадзора. Продукция вызвала у специалистов сомнение и не зря. Проверка подтвердила нарушение, пришлось принимать меры прямо на месте.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, в хабаровский аэропорт из Японии прибыл житель Вьетнама. Мужчина привез 13,5 килограммов салата, который по правилам отправили на проверку. В итоге выяснилось, что сопроводительных документов у иностранца не было, а сама продукция оказалась высокого фитосанитарного риска.

Мужчине запретили дальше транспортировать подкарантинную продукцию, выдав ему соответствующий документ. Кроме того, найденную партию салата придется уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За преступников и их жертв помолятся в Хабаровском крае
Комсомольчанка с ребенком-инвалидом через суд пытается съехать от бывшего мужа
Хабаровский край перекроят на 24 одномандатных и 12 партийно-списочных округов
В Хабаровском крае впервые выяснят, кто лучше всех отрабатывает обращения граждан
Хабаровчанин расшиб лицо и сломал нос в аварии, но отказался от помощи врачей
В Хабаровске сильных, ловких и умелых определит ГТО
Бессмертный полк в Москве пополнят «Правнуки победителей» из Хабаровского края
Поездка на автобусе стоила хабаровчанке дорогого телефона
Пожар на заводе имени Горького в Хабаровске: горели лакокрасочные изделия
Осужденные в Комсомольске дышали плесенью и пользовались опасными розетками
Управляйки Хабаровска наказывают рублем за отказ в перерасчете квитанций
Работникам театра впервые присвоили звание «Народный артист Хабаровского края»
Погода в Хабаровске на 28 марта 2019 года: днем до -4 градусов, небольшой снег
Дровосеки в ЕАО устроили маленькую пожароопасную пакость прямо в лесу
Сточные воды на хабаровской ТЭЦ-1 максимально очистят нефтеловушками
Хабаровск времен Гражданской войны уместят в один большой каталог
Хабаровск и Шаньтоу договорились дружить и работать сообща
Детский сад в Хабаровском крае работал в опасной обстановке
Для молодых специалистов в Хабаровске устраивают ярмарку вакансий
На Камчатке организаторы сами «слили» свой игорный бизнес силовикам
В центре Комсомольска демонтируют целый проспект
Хабаровчанку с ободранной кожей привезли в больницу после аварии
Талантливым дальневосточникам устроят «Культурный максимум» в Комсомольске
Весенняя охота в Хабаровском крае начнется 27 апреля
В Комсомольске устроят дегустацию деликатесов из Сибири и ДФО
Пьяный дебошир в Комсомольске избил полицейского прямо в отделении
Опасные игры на железной дороге устроили скучающие дети в Хабаровском крае
Смерть старика с пробитой головой может оказаться на совести врача в ЕАО