Вьетнамец пытался провести в Хабаровск опасный салат

СЕГОДНЯ 06:40 2019-03-28T06:40:46+03:00

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В хабаровскому аэропорту задержали 13 килограммов салата. Иностранец пытался ввезти опасную продукцию без необходимых документов, вот только после прилета его задержали сотрудники Россельхознадзора. Продукция вызвала у специалистов сомнение и не зря. Проверка подтвердила нарушение, пришлось принимать меры прямо на месте.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, в хабаровский аэропорт из Японии прибыл житель Вьетнама. Мужчина привез 13,5 килограммов салата, который по правилам отправили на проверку. В итоге выяснилось, что сопроводительных документов у иностранца не было, а сама продукция оказалась высокого фитосанитарного риска.

Мужчине запретили дальше транспортировать подкарантинную продукцию, выдав ему соответствующий документ. Кроме того, найденную партию салата придется уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU