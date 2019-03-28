2019-03-28T06:11:26+03:00
Общество

В Хабаровском крае впервые выяснят, кто лучше всех отрабатывает обращения граждан

Это поможет скорректировать дальнейшую работу чиновников
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае впервые выяснят, кто лучше всех отрабатывает обращения гражданВ Хабаровском крае впервые выяснят, кто лучше всех отрабатывает обращения гражданФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровском крае впервые решили выяснить, в каком ведомстве и администрации муниципального образования лучше всего отрабатывают обращения граждан. Выбирать наиболее успешные практики будут в два этапа – сначала до 15 июня будут собирать заявки от участников, с 1 июля по 1 октября определят победителя.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, к заявке нужно приложить материалы, раскрывающие практический опыт организации работы с обращениями граждан. После этого нужно будет подготовить проект на тему совершенствования и внедрения новых методов работы с обращениями. Дальше конкурсная комиссии оценит каждую работу и отберет победителей первого этапа, которые наберут больше всего баллов.

Во второй этап выйдут три органа исполнительной власти края и три представителя ОМСУ. Конкурсантам надо будет презентовать свой проект, выполнить задания и ответить на теоретические вопросы. Члены комиссии оценят актуальность и практическое применение идеи, новизну и оригинальность, ясность, четкость и грамотность изложения.

Отметим, что лучшие практики отработки обращения граждан собираются внедрить по всему региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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