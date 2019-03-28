2019-03-28T07:32:15+03:00
Общество

Комсомольчанка с ребенком-инвалидом через суд пытается съехать от бывшего мужа

Проблема не возникла, если бы женщине и несовершеннолетнему было куда переселиться
Ольга КИВА
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Комсомольчанка с ребенком-инвалидом через суд пытается съехать от бывшего мужаКомсомольчанка с ребенком-инвалидом через суд пытается съехать от бывшего мужаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Комсомольчанка и ее ребенок-инвалид в Комсомольске-на-Амуре пытаются получить отдельную квартиру. Квадратные метры полагаются несовершеннолетнему по закону, однако в городской администрации не торопятся помочь родительнице. Чтобы этот процесс шел быстрее, пришлось обратиться в суд.

- Ранее горожанка обратилась в прокуратуру с жалобой на бездействие городской администрации. По ее заявлению провели проверку. Подтвердилось, что сейчас женщина и несовершеннолетний живут вместе с бывшим мужем заявительницы и еще двумя детьми. По закону, невозможно проживание граждан в одной квартире, если у человека тяжелая форма хронического заболевания. Таким людям предоставляют отдельное жилье, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Также установили, что горожанка и ее сын с 2017 года состоят на учете в качестве нуждающихся в жилье. Чтобы защитить права ребенка-инвалида, прокурор обратился в суд с требование обязать городскую администрацию выделить отдельную квартиру. Иск удовлетворен полностью. Решение в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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