СЕГОДНЯ 07:56 2019-03-28T07:56:56+03:00

За преступников и их жертв помолятся в Хабаровском крае Фото: Хабаровская епархия

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В Хабаровском крае пройдет «Неделя молитвы», во время которой каждый день будут идти Богослужения, посвященные отдельной теме. Священнослужители побывают в исправительных учреждениях и в следственном изоляторе, а также совершат молебны с особыми молитвенными прошениями.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, Богослужения начнутся 1 апреля. Вплоть до 7 апреля в храмах и молитвенных комнатах пенитенциарных учреждений края будут молиться о находящихся под стражей, об исполнении правосудия, о жертвах преступлений, семьях осужденных, возвращении осужденных в общество. Отдельное Богослужение будет о сотрудниках Уголовно-исполнительной системы, а в конце недели помолятся о служителях тюремной миссии.

Отметим, что начало традиции «Неделя молитвы» положили в 2014 году. Это религиозное событие международного масштаба, которое проводят на канонической территории Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ИСТОЧНИК KP.RU