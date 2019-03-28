Состоятельные хабаровчане вмиг остались без денег

СЕГОДНЯ 08:18 2019-03-28T09:02:22+03:00

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В полицию за помощью обратились сразу несколько горожан. Каждый из потерпевших рассказывал примерно одинаковые истории о том, как у них украли деньги и личные вещи. Позже выяснилось, что все заявители оказались жертвами одной банды.

- Оперативники вскоре задержали пять подозреваемых. По версии следствия, спланировал кражи 23-летний хабаровчанин. Он объяснил, что сам придумал, как похищать имущество и деньги у потерпевших, а позже вовлек в дело еще четверых приятелей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Жертвами фигурантов становились пьяные состоятельные мужчины, которых задержанные находили на улицах или рядом с развлекательными заведениями. Заявителям предлагали подвезти их домой, а по дороге забирали имущество. У двух потерпевших украли ценные вещи и деньги, когда потерпевшие потеряли бдительность и контроль над ситуацией из-за алкогольного опьянения. У других жертв на улице забрали телефоны, с помощью которых перевели на банковский счет третьего лица порядка 500 тысяч рублей.

Общий ущерб, причиненный четверым потерпевшим, составил порядка 800 тысяч рублей. В отношении фигурантов возбудили уголовные дела по статье «Кража». На время расследования двух подозреваемых посадили под домашний арест, с остальных взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU