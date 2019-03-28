2019-03-28T09:10:21+03:00
Общество

Корейцы помогают производить топливные гранулы в Хабаровском крае

Проект реализуют на площадке ТОСЭР «Комсомольск»
Ульяна КОСКИНА
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Корейцы помогают производить топливные гранулы в Хабаровском краеКорейцы помогают производить топливные гранулы в Хабаровском краеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Инвесторы из Хабаровского края и Южной Кореи затеяли совместное производство биотоплива. В качестве сырья они используют отходы. Предприятие запустили на площадке ТОСЭР «Комсомольск» - проект оценили в 26 миллионов рублей, на заводе планируют создать 47 рабочих мест.

- Оборудование инвестора позволяет производить около полутора тонн экологически чистого топлива в час. Между тем, в планах выйти на две тысячи тонн продукции в месяц. Этот пункт прописан в меморандуме с южнокорейским партнером, - сообщили в пресс-службе краевого правительства. - Мощность завода достигает восьми тысяч кубометров сырья в месяц. Отходы поставляют лесодобывающие компании-резиденты ТОСЭР «Комсомольск». В среднем на одну тонну топливных гранул идет три кубометра обрези и опила.

Напомним, что на территории опережающего развития «Комсомольск» действуют восемь инвестиционных площадок. Основные направления – деревообработка, металлообработка, пищевая промышленность, машиностроение, механообработка и туризм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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