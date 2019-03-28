В многонациональном Хабаровском крае отметили День родного языка

СЕГОДНЯ 09:25 2019-03-28T09:25:25+03:00

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В Хабаровском крае прошли традиционные мероприятия, посвященные празднованию Международного дня родного языка. В честь такого события в школах края провели классные часы, тематические уроки, выставки-конкурсы декоративного искусства, литературные викторины, виртуальные экскурсии и другие мероприятия. В общей сложности в мероприятиях, которые организовывали с января по март 2019 года, приняли участие более 120 тысяч детей.

Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, в регионе на сегодняшний день проживают представители 145 народов. Среди жителей русские, украинцы, татары, корейцы, белорусы, азербайджанцы, немцы, мордва, армяне, евреи, молдаване, таджики, казахи, узбеки, китайцы, таджики и другие представители. Также население края составляют представители 47 коренных малочисленных народов. Из них восемь народностей исконно живут на территории региона - нанайцы, нивхи, негидальцы, орочи, ульчи, удэгейцы, эвены и эвенки.

ИСТОЧНИК KP.RU