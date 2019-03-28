СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-28T09:52:40+03:00

Платить за коммуналку в Хабаровском крае можно без посредников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это будет своего рода защитой прав собственников от недобросовестных «управляек»

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В Хабаровском крае собственники квартир смогут оплачивать холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и отопление без посредников. Правило также будет распространяться и на обращение с твердыми коммунальными отходами.

- Это стало возможным благодаря внесенным в Федеральное законодательство поправкам. Такой подход также поможет защитить права собственников от недобросовестных управляющих организаций. Решение о заключении «прямого» договора с ресурсоснабжающей организацией собственники принимают на общем собрании жильцов многоквартирного дома, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Также договоры заключают в случае, когда поставщик коммунальных услуг в одностороннем порядке отказывается от исполнения ранее заключенного с управляющей организацией соглашения. Кроме того, прийти к соглашению с ресурсоснабжающей организацией можно, если жильцы многоквартирника уже заключили с ней договор, в рамках которого коммунальные услуг поставляют на основании решения общего собрания собственников о сохранении порядка предоставления коммунальных услуг и расчетов за коммунальные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU