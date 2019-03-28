2019-03-28T10:24:43+03:00
Экономика

Таксистов в Хабаровском крае обяжут выдавать чеки пассажирам

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2019 года
Ольга КИВА
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Таксистов в Хабаровском крае обяжут выдавать чеки пассажирам ФОТО: Комитет регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского краяТаксистов в Хабаровском крае обяжут выдавать чеки пассажирам ФОТО: Комитет регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края
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С 1 июля 2019 года онлайн-кассы появятся и в машинах такси. Аппараты обязаны установить организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа. Это требование Федерального закона. Пока у бизнесменов есть время купить и зарегистрировать специальное оборудование. Тех, кто этого не сделает, будут штрафовать.

В комитете регионального государственного контроля и лицензирования отметили, что более подробная информация о требованиях к технике опубликована на ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники». Зарегистрировать онлайн-кассу можно двумя способами:

- заполнить заявление на бумаге и подать в налоговую инспекцию по месту жительства. Карточку регистрации аппарата выдадут по месту регистрации налогоплательщика;

- подать заявление через личный кабинет на сайте ФНС России.

Более подробную информацию о внедрении онлайн-касс можно получить у специалистов, телефоны которых также опубликованы на сайте ФНС России Хабаровского края.

Напомним, что налогоплательщики, применяющие онлайн-кассы, могут получить вычет до 18 тысяч рублей на каждый аппарат. Воспользоваться такой поддержкой могут индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД или патент, с учетом срока обязанности применения оборудования. Например, вычет получат те, кто применяет ЕНВД и не имеет работников при условии регистрации онлайн-кассы до 1 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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