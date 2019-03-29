2019-03-29T03:06:59+03:00
Происшествия

Комсомольчанка на путевках в болгарский детский лагерь заработала миллион и тюремный срок

Родители поверили женщине и надеялись, что дети отдохнут в Варне, но не тут-то было
Ольга КИВА
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Комсомольчанка на путевках в болгарский детский лагерь заработала миллион и тюремный срокКомсомольчанка на путевках в болгарский детский лагерь заработала миллион и тюремный срокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске-на-Амуре прошел суд над предпринимательницей, которая умело торговала несуществующими путевками в детский лагерь. Предприимчивая горожанка рассказывала родителям, как здорово отдохнут дети в Болгарии, а на самом деле не собиралась выкупать туры и билеты.

- Родители перевели осужденной больше 1,3 миллиона рублей после того, как она выступила перед ними на общем собрании. Идея нажиться на доверчивых мамах и папах родилась у женщины неожиданною. От знакомой фигурантка узнала, что родители собираются отправить ребят в детский лагерь, и предложила им свои услуги, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Женщину обвинили в мошенничестве, суд признал ее виновной. Согласно приговору комсомольчанка отправиться в колонию общего режима на два с половиной года. Ее лишили права заниматься деятельностью по оказанию туристических услуг сроком на два года. Также с осужденной взыскали причиненный потерпевшим материальный ущерб в сумме 556 тысяч 245 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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