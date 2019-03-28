Экспортерам в Хабаровском крае субсидируют кредиты

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-28T11:46:30+03:00

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Хабаровский край стал участником национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Это значит, что предприятия, которые готовы поставлять продукцию на зарубежные рынки, смогут получить субсидию по экспортным кредитам в размере 4,5 процента годовых.

- До 2024 года нужно увеличить в два раза конкурентоспособный экспорт в Хабаровском крае. Новая мера поддержки существенно удешевит стоимость для краевых производителей. На сегодняшний день 18 компаний уже готовы подключиться к программе. Окончательный региональный реестр сформируют 4 июля, когда закончится проверка поданных бизнесменами документов, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Предприятия для участия в проекте будут отбирать с 1 апреля до 15 мая. Первые соглашения планируют заключить в августе этого года. К слову, на финансирование программы в 2019 году собираются выделить 12,5 миллиарда рублей. В целом за период до 2024 года запланировали 336 миллиардов рублей на субсидирование процентных ставок по кредитам для промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU