2019-03-28T12:35:53+03:00
Общество

За увольнение «предпенсионеров» в Хабаровском крае будут штрафовать работодателей

Чтобы защитить права тружеников, в трудовые договора внесут поправки
Ольга КИВА
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За увольнение «предпенсионеров» в Хабаровском крае будут штрафовать работодателейЗа увольнение «предпенсионеров» в Хабаровском крае будут штрафовать работодателейФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровском крае обсудили, как защитить права работников предпенсионного возраста. Участники дискуссии также пришли к соглашению, что у людей должна быть гарантия, что их не уволят за пять лет до выхода на заслуженный отдых.

- В стране повысили пенсионный возраст до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Вместе с этим появилось такое понятие, как «предпенсионный возраст». Чтобы защитить трудовые права этой категории граждан, работодателей обяжут включить в договоры о найме пункты о дополнительных мерах социальной поддержки. Также руководителям компаний нужно будет позаботиться об условиях продолжения трудовой деятельности «предпенсионеров», в том числе в качестве наставников, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Работодателям, которые нарушат требования, придется платить штрафы в сумме до 200 тысяч рублей или отрабатывать в обязательном порядке 360 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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