За увольнение «предпенсионеров» в Хабаровском крае будут штрафовать работодателей
В Хабаровском крае обсудили, как защитить права работников предпенсионного возраста. Участники дискуссии также пришли к соглашению, что у людей должна быть гарантия, что их не уволят за пять лет до выхода на заслуженный отдых.
- В стране повысили пенсионный возраст до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Вместе с этим появилось такое понятие, как «предпенсионный возраст». Чтобы защитить трудовые права этой категории граждан, работодателей обяжут включить в договоры о найме пункты о дополнительных мерах социальной поддержки. Также руководителям компаний нужно будет позаботиться об условиях продолжения трудовой деятельности «предпенсионеров», в том числе в качестве наставников, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Работодателям, которые нарушат требования, придется платить штрафы в сумме до 200 тысяч рублей или отрабатывать в обязательном порядке 360 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU