Какие дороги нужно ремонтировать в Хабаровске, подсказали автолюбители

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-28T10:52:38+03:00

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В этом году в краевом центре восстановят 43 километра улично-дорожной сети. При этом план ремонта дорог составили с учетом мнения горожан. Высказать и внести свои поправки горожане смогли во время общественных слушаний.

- Предложения горожан безоговорочно вносили в планы ремонтной кампании, если они совпадали с местами концентрации ДТП, - прокомментировал Олег Гроо, начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства.

В прошлом году в программу дорожного ремонта попали улицы Запарина, Выборгская, а также участки на улицах Фурманова и Репина. Эти трассы оказались востребованными у автомобилистов Индустриального района. Точный список трасс на это лето озвучат, когда утвердят план. Всего на ремонт дорог в этом году планируют потратить один миллиард 370 миллионов рублей.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, по итогам прошлого года в краевом центре выпустили рекордное число асфальтобетона - свыше 180 тонн, отремонтировали 95 километров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU