2019-03-28T11:19:44+03:00
Общество

В Комсомольске «Детям военного времени» нагрудные знаки вручат отдельно

Награды найдут героев, которые не смогли присутствовать на церемонии вручения
Ольга КИВА
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В Комсомольске «Детям военного времени» нагрудные знаки вручат отдельноВ Комсомольске «Детям военного времени» нагрудные знаки вручат отдельноФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Жителей Ленинского округа, не получивших нагрудный знак «Дети военного времени», просят обратиться в администрацию. Награду вручают тем, кто родился в период времени с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Ее учредили в Хабаровском крае в 2018 году решением губернатора.

- Граждан приглашают в отдел по работе с населением администрации Ленинского округа. Адрес: улица Калинина, 6, кабинет 413. Часы работы - понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00. Обращаем внимание, что в пятницу короткий рабочий день - с 09:00 до 13:00, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Заявителям также напоминают, что с собой нужно взять документ, удостоверяющий личность. Более подробная информация по телефонам 522-571 и 522-570.

Ранее сообщалось, что церемония вручения нагрудного знака прошла 21 декабря 2018 года в библиотеке имени Николая Островского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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