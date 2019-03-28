2019-03-28T17:47:58+03:00
Общество

«Единая Россия» приостановила членство Виктора Ишаева

Экс-губернатор Хабаровского края проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве
Мария ИГНАТЬЕВА
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«Единая Россия» приостановила членство Виктора Ишаева«Единая Россия» приостановила членство Виктора ИшаеваФото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, в четверг 28 марта в Москве задержали известного политика Виктора Ишаева. Он был первым губернатором Хабаровского края, затем полпредом – министром по развитию Дальнего Востока. Сначала была версия, что Виктор Иванович замешан в деле о хищении почти 11 миллиардов рублей путем финансовых махинаций в лесной отрасли. Позже следователи выдвинули официальную версию.

- В 2013-2018 годах Виктор Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть». В период с 2014 по 2017 годы, как полагает следствие, в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании, Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией, - сообщили в СК России.

В связи с этим партия «Единая Россия» приостановила членство Виктора Ишаева. Таковы правила, устав у единороссов. Если появляется достоверная информация о фигурировании членов партии в уголовных делах – политики либо сдают билеты, либо их членство временно приостанавливают. Так уже было с Василием Шихалевым из-за «лесного дела» и Романом Коваленко, который попался на попытке подкупа. Теперь к ним присоединился «Папа» Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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