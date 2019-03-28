Появилось видео задержания экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева
Новость о задержании Виктора Ишаева – бывшего губернатора Хабаровского края, полпреда и министра по развитию Дальнего Востока появилась сегодня, 28 марта вечером. Сначала это связывали с делом о хищении 11 миллиардов рублей через финансовые махинации в лесной отрасли, а потом следком заявил: Ишаев хитрил с завышением стоимости аренды помещений для «Роснефти».
Известного политика задержали в Москве. Из квартиры его доставили прямиком в Следственный Комитет для допроса. Видео задержания Виктора Ишаева появилось в сети. На кадрах видно, что экс-губернатора Хабаровского края сопровождают три человека. Пройдя по коридору, мужчины скрываются в лифте.
Видео задержания экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Также ранее сообщалось, что дальневосточного «Папу» могут этапировать для следственных действий. Однако пока силовики официально не подтвердили эту информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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