Появилось видео задержания экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева

СЕГОДНЯ 18:09 2019-03-28T18:09:10+03:00

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Новость о задержании Виктора Ишаева – бывшего губернатора Хабаровского края, полпреда и министра по развитию Дальнего Востока появилась сегодня, 28 марта вечером. Сначала это связывали с делом о хищении 11 миллиардов рублей через финансовые махинации в лесной отрасли, а потом следком заявил: Ишаев хитрил с завышением стоимости аренды помещений для «Роснефти».

Известного политика задержали в Москве. Из квартиры его доставили прямиком в Следственный Комитет для допроса. Видео задержания Виктора Ишаева появилось в сети. На кадрах видно, что экс-губернатора Хабаровского края сопровождают три человека. Пройдя по коридору, мужчины скрываются в лифте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/699893" frameborder="0"></iframe> Видео задержания экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

Также ранее сообщалось, что дальневосточного «Папу» могут этапировать для следственных действий. Однако пока силовики официально не подтвердили эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU