Погода в Хабаровске на 29 марта 2019 года: днем до +1 градуса, небольшой снег
У погоды нервозное настроение. В атмосфере региона и рядом кружат циклоны и антициклоны, и их соседство даёт почву для возникновения атмосферных фронтов, что ещё более обостряет метеообстановку. Но скоро весна! Скоро будет тепло!
В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем +1+3.
В Хабаровске возможен небольшой снег. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -1+1.
В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем +2+4.
В Советской Гавани и Ванино небольшой снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -1-3.
В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -1-3.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем 0-2.
В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -3-5.
В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем 0+2.
ИСТОЧНИК KP.RU