СЕГОДНЯ 01:58 2019-03-29T03:03:25+03:00

Погода в Хабаровске на 29 марта 2019 года: днем до +1 градуса, небольшой снег Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Дневные температуры выше нуля будут на юге региона

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У погоды нервозное настроение. В атмосфере региона и рядом кружат циклоны и антициклоны, и их соседство даёт почву для возникновения атмосферных фронтов, что ещё более обостряет метеообстановку. Но скоро весна! Скоро будет тепло!

В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем +1+3.

В Хабаровске возможен небольшой снег. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -1+1.

В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем +2+4.

В Советской Гавани и Ванино небольшой снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -1-3.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -1-3.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем 0-2.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -3-5.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем 0+2.

ИСТОЧНИК KP.RU