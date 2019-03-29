2019-03-29T03:02:54+03:00
Общество

В Хабаровском крае большой дефицит ветеринаров, зоотехников и агрономов

Чтобы решить проблему, в регионе будут готовить специалистов по целевому набору
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае большой дефицит ветеринаров, зоотехников и агрономовВ Хабаровском крае большой дефицит ветеринаров, зоотехников и агрономовФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровском крае не хватает специалистов ветеринарной службы. Эту проблему накануне обсудили во время расширенного заседания регионального правительства. Участники встречи сошлись во мнении, что отрасль остро нуждается в таких специалистах, как ветеринар, зоотехник и агроном. Решить проблему поможет подготовка специалистов по целевому набору.

- На сегодняшний день краевое правительство заключило контракт с Дальневосточным аграрным университетом в Благовещенске. Согласно договоренности в вузе будут обучать будущих ветеринаров, экономистов, зоотехников и агрономов. Для абитуриентов из Хабаровского края в этом году в учебном заведении зарезервировали 44 места. Также в регионе помогут с выплатами стипендий, будут частично компенсировать расходы по проезду, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что сегодня в регионе работают порядка 400 человек, из которых 279 – это специалисты в области ветеринарии. В крае работают семь городских и районных станций по борьбе с болезнями животных, в муниципальных образованиях - 13 филиалов, отвечающих за работу по предупреждению возникновения и ликвидации болезней сельскохозяйственных и домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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