2019-03-29T03:13:06+03:00
Общество

Валежник в Хабаровском крае можно собирать с помощью бензопилы

Споры по заготовке недревесных лесных ресурсов уладили путем внесения поправок в региональный закон
Ольга КИВА
Поделиться:
Валежник в Хабаровском крае можно собирать с помощью бензопилыВалежник в Хабаровском крае можно собирать с помощью бензопилыФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае внесли поправки в региональный закон о заготовке валежника, чтобы окончательно уладить споры между представителями лесничества и населением. Первые безбожно штрафовали сборщиков, которые заготавливали недревесные материалы с помощью бензопил. В статье 1 этого закона было указано, что при сборе и заготовке валежника граждане вправе использовать ручные инструменты. Работники лесничества при это понимали, что речь идет о пилах, топорах, секачах, сучкорезах, лопатах и секаторах.

- Между тем, в понятие «ручной инструмент» входит и ручные механизированные инструменты, и ручные немеханизированные инструменты. Другими словами валежник можно было заготавливать с использованием ручных механизированных инструментов, в том числе бензомоторных пил, - рассказали в пресс-службе региональной Законодательной думы.

Однако сотрудники лесничеств иначе трактовали норму и поэтому запрещали гражданам использовать бензопилы. Чтобы недопонимания больше не возникали, в законе после слова «ручные» появились уточнения «механизированные и немеханизированные». Законопроект приняли на мартовском внеочередном заседании краевого парламента в качестве регионального закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С ветерком и наркотиками ехал по Комсомольской трассе автомобилист
В Хабаровском крае большой дефицит ветеринаров, зоотехников и агрономов
Комсомольчанка на путевках в болгарский детский лагерь заработала миллион и тюремный срок
Погода в Хабаровске на 29 марта 2019 года: днем до +1 градуса, небольшой снег
Появилось видео задержания экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева
«Единая Россия» приостановила членство Виктора Ишаева
За увольнение «предпенсионеров» в Хабаровском крае будут штрафовать работодателей
Экспортерам в Хабаровском крае субсидируют кредиты
В Комсомольске «Детям военного времени» нагрудные знаки вручат отдельно
Какие дороги нужно ремонтировать в Хабаровске, подсказали автолюбители
Таксистов в Хабаровском крае обяжут выдавать чеки пассажирам
Платить за коммуналку в Хабаровском крае можно без посредников
В многонациональном Хабаровском крае отметили День родного языка
Корейцы помогают производить топливные гранулы в Хабаровском крае
Состоятельные хабаровчане вмиг остались без денег
За преступников и их жертв помолятся в Хабаровском крае
Комсомольчанка с ребенком-инвалидом через суд пытается съехать от бывшего мужа
Хабаровский край перекроят на 24 одномандатных и 12 партийно-списочных округов
Вьетнамец пытался провезти в Хабаровск опасный салат
В Хабаровском крае впервые выяснят, кто лучше всех отрабатывает обращения граждан
Хабаровчанин расшиб лицо и сломал нос в аварии, но отказался от помощи врачей
В Хабаровске сильных, ловких и умелых определит ГТО
Бессмертный полк в Москве пополнят «Правнуки победителей» из Хабаровского края
Поездка на автобусе стоила хабаровчанке дорогого телефона