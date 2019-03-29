Валежник в Хабаровском крае можно собирать с помощью бензопилы

СЕГОДНЯ 03:13 2019-03-29T03:13:06+03:00

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В Хабаровском крае внесли поправки в региональный закон о заготовке валежника, чтобы окончательно уладить споры между представителями лесничества и населением. Первые безбожно штрафовали сборщиков, которые заготавливали недревесные материалы с помощью бензопил. В статье 1 этого закона было указано, что при сборе и заготовке валежника граждане вправе использовать ручные инструменты. Работники лесничества при это понимали, что речь идет о пилах, топорах, секачах, сучкорезах, лопатах и секаторах.

- Между тем, в понятие «ручной инструмент» входит и ручные механизированные инструменты, и ручные немеханизированные инструменты. Другими словами валежник можно было заготавливать с использованием ручных механизированных инструментов, в том числе бензомоторных пил, - рассказали в пресс-службе региональной Законодательной думы.

Однако сотрудники лесничеств иначе трактовали норму и поэтому запрещали гражданам использовать бензопилы. Чтобы недопонимания больше не возникали, в законе после слова «ручные» появились уточнения «механизированные и немеханизированные». Законопроект приняли на мартовском внеочередном заседании краевого парламента в качестве регионального закона.

ИСТОЧНИК KP.RU