2019-03-29T03:38:25+03:00
Происшествия

С ветерком и наркотиками ехал по Комсомольской трассе автомобилист

При осмотре машины у мужчины нашли 270 граммов гашишного масла
Ольга КИВА
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С ветерком и наркотиками ехал по Комсомольской трассе автомобилистС ветерком и наркотиками ехал по Комсомольской трассе автомобилистФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Хабаровском крае задержали автолюбителя, в машине которого нашли банку с гашишным маслом. Житель села Безозерное в Амурской области ехал по трассе Хабаровск-Комсомольск, когда его задержали полицейские. Правоохранители проверили у мужчины документы и осмотрели машину.

- При досмотре автоинспекторы обнаружили полулитровую емкость с веществом темного цвета, которая пахла весьма специфично. Находку отдали на исследования, позже эксперты подтвердили, что в банке находилось мало каннабиса. Его также называют гашишным маслом, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении автолюбителя завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение и перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Расследование продолжается. Если суд признает мужчину виновным, то максимально возможным наказанием для него может быть лишение свободы сроком до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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