2019-03-29T04:09:28+03:00
Общество

В сырые камеры «селили» следственно-арестованных в Хабаровском крае

В помещениях также обнаружили отслоения штукатурки, следы подтеков и разрушенное напольное покрытие
Ольга КИВА
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В сырые камеры «селили» следственно-арестованных в Хабаровском краеВ сырые камеры «селили» следственно-арестованных в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следственный изолятор в Хабаровском крае в очередной раз не прошел прокурорскую проверку. Ранее руководству УФСИН России по Хабаровскому краю вносили представления об устранении нарушений прав следственно-арестованных. Однако требования проверяющих так и не были выполнены.

- Проверку провели в декабре 2018 года на предмет соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых. Тогда в одном из корпусов СИЗО, построенном еще в 1914 году, осмотрели 16 камер. Все помещения нуждались в проведении капитального ремонта. При осмотре обнаружили, что во всех камерах на стенах и потолке есть отслоение штукатурки и краски, присутствуют следы подтеков, схожих с грибковыми образованиями. В помещениях отмечали повышенную влажность и наличие поврежденного напольного покрытия, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Чтобы ремонт все-таки начался, в прокуратуре решили обратиться в суд. Иск полностью удовлетворен - администрацию СИЗО обязали привести в порядок камеры, для следственно-арестованных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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