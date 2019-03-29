2019-03-29T04:38:42+03:00
Происшествия

Директора музея в Хабаровском крае понизили до специалиста из-за зарплаты

Женщина оказалась фигуранткой уголовного дела, потому что платила казенные деньги фиктивному экскурсоводу
Ольга КИВА
Поделиться:
Директора музея в Хабаровском крае понизили до специалиста из-за зарплатыДиректора музея в Хабаровском крае понизили до специалиста из-за зарплатыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае перед судом предстанет бывший директор краеведческого музея им. П.В. Усенко. Женщину обвиняют в служебном подлоге. По версии следствия, подозреваемая провернула небольшую махинацию с зарплатой.

- Фигурантка в 2018 году устроила на работу в музей свою знакомую на должность экскурсовода. Фактически трудоустроенная сотрудница не выполняла свои трудовые обязанности, зато регулярно получала заработную плату, которую отдавала директору, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В общей сложности фигурантка успела получить через приятельницу 45 тысяч рублей. Во время следствия она во всем призналась и раскаялась. Сейчас уже бывшего директора музея понизили в должности и предоставили возможность работать специалистом. Расследование уголовного дела закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Без лекарств работали врачи скорой помощи в Хабаровском крае
Рыбаки-беспредельщики в Комсомольске доловились до конфискации
Пайщиков в Комсомольске обманули на 100 миллионов рублей
В Хабаровском крае на час добровольно откажутся от электричества
Школьники в Хабаровском крае предложили идеи решения взрослых проблем
В Хабаровском крае выпустили почтовую карточку в честь 100-летия Алексея Федотова
В сырые камеры «селили» следственно-арестованных в Хабаровском крае
С ветерком и наркотиками ехал по Комсомольской трассе автомобилист
Валежник в Хабаровском крае можно собирать с помощью бензопилы
В Хабаровском крае большой дефицит ветеринаров, зоотехников и агрономов
Комсомольчанка на путевках в болгарский детский лагерь заработала миллион и тюремный срок
Погода в Хабаровске на 29 марта 2019 года: днем до +1 градуса, небольшой снег