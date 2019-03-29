Директора музея в Хабаровском крае понизили до специалиста из-за зарплаты

СЕГОДНЯ 04:37 2019-03-29T04:38:42+03:00

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В Хабаровском крае перед судом предстанет бывший директор краеведческого музея им. П.В. Усенко. Женщину обвиняют в служебном подлоге. По версии следствия, подозреваемая провернула небольшую махинацию с зарплатой.

- Фигурантка в 2018 году устроила на работу в музей свою знакомую на должность экскурсовода. Фактически трудоустроенная сотрудница не выполняла свои трудовые обязанности, зато регулярно получала заработную плату, которую отдавала директору, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В общей сложности фигурантка успела получить через приятельницу 45 тысяч рублей. Во время следствия она во всем призналась и раскаялась. Сейчас уже бывшего директора музея понизили в должности и предоставили возможность работать специалистом. Расследование уголовного дела закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU