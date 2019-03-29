2019-03-29T05:09:38+03:00
Звезды

В Хабаровском крае выпустили почтовую карточку в честь 100-летия Алексея Федотова

Торжественная церемония прошла накануне, 28 марта
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае выпустили почтовую карточку в честь 100-летия Алексея Федотова ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяВ Хабаровском крае выпустили почтовую карточку в честь 100-летия Алексея Федотова ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
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В Хабаровском крае в честь 100-летия Алексея Федотова выпустили маркированную почтовую карточку. Торжественная церемония, посвященная этому событию, прошла накануне, 28 марта, в Картинной галерее имени Алексея Матвеевича Федотова.

Дальневосточный художник, мастера пейзажа, член Союза художников СССР с 1951 года, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Алексей Матвеевич писал прекрасные пейзажи. Одну из его работ запечатлели на выпущенной карточке. К слову, открытку выпустли тиражом одна тысяча экземпляров.

Как сообщили в краевом министерстве культуры, на открытке изобразили репродукцию картины «Осенний пейзаж», хранящейся в фонде Картинной галереи имени А.М. Федотова. Гостям церемонии также предоставили возможность отправить открытку в любую точку мира – друзьям или родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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